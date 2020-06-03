Захаряк может стать главным тренером «Краснодара» - Советский спорт
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03 июня 2020 16:15Футбол

Захаряк может стать главным тренером «Краснодара»

Новым главным тренером «Краснодара» может стать Игорь Захаряк.

По информации «Матч ТВ», главный тренер саратовского «Сокола» (ПФЛ) Игорь Захаряк в ближайшее время может сменить Сергея Матвеева на посту главного тренера краснодарской команды.

Как отмечается, Мусаева, который де-факто тренирует «Краснодар», до сих пор не получил тренерскую лицензии Pro.

Отметим, что ранее 56-летний специалист самостоятельно работал в «Краснодаре-2000», клубе «Сумы», карагандинском «Шахтере» и «Балтике».

Добавим, что на данный момент «Краснодар» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Свой первый матч после возобновления сезона краснодарская команда проведет 21 июня против «Динамо».

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