Владелец «Лейрии»: После двух туров на трибуны может быть допущено 20 процентов болельщиков Владелец «Лейрии» Александр Толстиков сообщил, что после второго тура на трибуны во время матчей чемпионата Португалии могут быть допущены болельщики.

- Если все будет нормально в стране, то уже после второго тура может быть допущено 20 процентов болельщиков на трибуны. Банкротство? Такой информации нет, все спокойно, - приводит слова Толстикова «Матч ТВ».

Ранее Толстиков рассказал, что трансферная стоимость футболистов понизится из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Напомним, что сезон в Португалии возобновится 3 июня матчами «Портимоненси» - «Жил Висенте» и «Фамаликан» - «Порту». «Лейрия», выступающая в третьем по силе дивизионе чемпионата Португалии, на данный момент с 29 очками после 25 туров занимает 12-е место в группе С.