Марадона продлил контракт с «Химнасией» Главный тренер «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона продолжит работу с командой.

Как сообщает пресс-служба аргентинского клуба, соглашение подписано сроком до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что с момента своего назначения 8 сентября прошлого года, «Химнасия» провела 20 игр под руководством Марадоны, одержав семь побед и потерпев восемь поражений.