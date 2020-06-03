Марадона продлил контракт с «Химнасией»

Как сообщает пресс-служба аргентинского клуба, соглашение подписано сроком до 31 декабря 2021 года.
Напомним, что с момента своего назначения 8 сентября прошлого года, «Химнасия» провела 20 игр под руководством Марадоны, одержав семь побед и потерпев восемь поражений.
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