«Реал» готов вступить в борьбу за Санчо Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо попал в сферу интересов «Реала».

По информации Evening Standard, 20-летний нападающий рассматривается в мадридском клубе как альтернатива Гарету Бэйлу.

Ранее сообщалось, что в трансфере англичанина заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 39 матчей, записав на свой счет 20 забитых мячей и 20 результативных передач.