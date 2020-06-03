Андрей Тихонов: Если «Зенит» обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет - Советский спорт
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03 июня 2020 22:00Футбол

Андрей Тихонов: Если «Зенит» обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о шансах «Зенита» стать чемпионом России в текущем сезоне.

- Представьте, питерцы проиграют армейцам, второй матч сыграют вничью, а «Краснодар» и «Локомотив» свои встречи выиграют. Минус пять очков на старте - это весомый момент. Не думаю, что питерцы могут подсесть психологически, потому что у них мощная ровная хорошая команда. Многим хочется, чтобы появилась интрига, чтобы «Зенит» проиграл на старте. Но если команда Семака обыграет ЦСКА, думаю, проблем с оформлением титула не будет, - приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, что возобновление сезона в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Локомотив» на девять очков. Свой первый матч после паузы команда из Санкт-Петербурга проведет 20 июня на выезде против ЦСКА.

Ранее Тихонов поделился мнением о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

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