СМИ: Семин может возглавить киевское «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин попал в сферу интересов киевского «Динамо».

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, 73-летний наставник – один из главных кандидатов на пост главного тренера украинского клуба.

Напомним, специалист уже работал с командой: с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Отмечается, что конфликт, возникший у тренера с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, полностью исчерпан.

Добавим, что у руля столичного клуба Семин выиграл два трофея – чемпионат, а также Суперкубок страны.