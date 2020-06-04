СМИ: Форвард сборной Аргентины Гайч может перейти в ЦСКА Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Зенит».

Московский ЦСКА продолжает работу по усилению атакующей линии.

Как сообщает Metaratings.ru, российский клуб рассматривает вариант с приглашением нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adolfo Julián Gaich (@adolfogaich) 10 Фев 2020 в 7:33 PST

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас.

Форвард выступает за первую команду с июля 2018 года. Также на его счету один матч за национальную сборную. Он дебютировал в 2019 году.

Добавим, что контракт игрока в силе до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 11 млн евро.