Рязанцев продлил контракт с московским «Торпедо» Футболист перешел в столичный клуб летом 2019 года.

Российский полузащитник Александр Рязанцев продолжит выступления за московское «Торпедо».

Сегодня, 4 июня 33-летний игрок подписал новый контракт, рассчитанный на два года. Другие детали сделки не уточняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Torpedolife (@torpedolife) 4 Июн 2020 в 4:14 PDT

В минувшем сезоне ФНЛ, который был завершен из-за пандемии коронавируса, футболист провел 22 матча, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Также на его счету четыре поединка в Кубке России и три голевых паса.