Рязанцев продлил контракт с московским «Торпедо»

Российский полузащитник Александр Рязанцев продолжит выступления за московское «Торпедо».
Сегодня, 4 июня 33-летний игрок подписал новый контракт, рассчитанный на два года. Другие детали сделки не уточняются.
В минувшем сезоне ФНЛ, который был завершен из-за пандемии коронавируса, футболист провел 22 матча, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Также на его счету четыре поединка в Кубке России и три голевых паса.
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