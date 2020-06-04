Рязанцев продлил контракт с московским «Торпедо» - Советский спорт
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04 июня 2020 14:46ФутболГичунцев Артур

Рязанцев продлил контракт с московским «Торпедо»

Футболист перешел в столичный клуб летом 2019 года.

Российский полузащитник Александр Рязанцев продолжит выступления за московское «Торпедо».

Сегодня, 4 июня 33-летний игрок подписал новый контракт, рассчитанный на два года. Другие детали сделки не уточняются.

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Публикация от Torpedolife (@torpedolife)

В минувшем сезоне ФНЛ, который был завершен из-за пандемии коронавируса, футболист провел 22 матча, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Также на его счету четыре поединка в Кубке России и три голевых паса.

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