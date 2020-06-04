Александр Медведев: Мы не подавали заявку на лицензирование «Зенита-2» в ФНЛ Фарм-клуб петербуржцев в прошлом сезоне выступал в ПФЛ.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг сообщение телеканала «Матч ТВ» о том, что клуб из Санкт-Петербурга подал документы на лицензирование своей второй команды для выступления в Футбольной национальной лиге.

«Мы не подавали заявку на лицензирование «Зенита-2» в ФНЛ», – заявил Медведев в интервью «РИА Новости».

В минувшем сезоне «Зенит-2» выступал в ПФЛ в зоне «Запад» и занял третье место. Первенство второго дивизиона было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса.