Александр Медведев: Мы не подавали заявку на лицензирование «Зенита-2» в ФНЛ - Советский спорт
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04 июня 2020 17:53ФутболШарафудинов Виктор

Александр Медведев: Мы не подавали заявку на лицензирование «Зенита-2» в ФНЛ

Фарм-клуб петербуржцев в прошлом сезоне выступал в ПФЛ.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг сообщение телеканала «Матч ТВ» о том, что клуб из Санкт-Петербурга подал документы на лицензирование своей второй команды для выступления в Футбольной национальной лиге.

«Мы не подавали заявку на лицензирование «Зенита-2» в ФНЛ», – заявил Медведев в интервью «РИА Новости».

В минувшем сезоне «Зенит-2» выступал в ПФЛ в зоне «Запад» и занял третье место. Первенство второго дивизиона было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса.

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