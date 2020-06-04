В Италии собираются исключать клубы из серии А за нарушение медицинского протокола Соответствующие предложение выдвинула национальная федерация футбола.

Федерации футбола Италии пригрозила клубам исключением из серии А в случае несоблюдения медицинского протокола возобновления соревнований.

Sky Sport Italia и другие итальянские СМИ сообщают, что это предложение федерации будут обсуждать в следующий понедельник 8 июня, и ФФИ получит право исключать любую команду из элитного дивизиона за нарушение регламента, направленного на противодействие пандемии COVID-19.

Правила, утвержденные в Италии, строже, чем в АПЛ, немецкой бундеслиге и испанской примере. Например, футболист или сотрудник команды в случае обнаружения инфекции будет направлен на карантин на 14 дней, а не на неделю.

Итальянские СМИ сообщают, что даже сейчас сохраняются серьезные опасения по поводу того, что в случае выявления новых случая заражения COVID-19 в командах серии А, сезон вновь будет приостановлен.

Рестарт чемпионата серии А намечен на 20 июня, а 13 и 14 июня должны состояться ответные матчи Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер».