Латвийскому арбитру пришлось извиняться за неприличный жест в адрес африканского футболиста - Советский спорт
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04 июня 2020 23:24ФутболШарафудинов Виктор

Латвийскому арбитру пришлось извиняться за неприличный жест в адрес африканского футболиста

Скандал произошел во время товарищеского матча «Риги» и РФШ.

Латвийский арбитр ФИФА Андрис Трейманис оказался вовлечен в громкий скандал и был обвинен в расизме.

Во время товарищеского матча двух латвийских клубов ФК «Рига» и РФШ (0:2) рефери на 75-й минуте удалил с поля ивуарийского игрока РФШ Аллена Седрика Куадьо за оскорбление соперника. Объясняя свое решение, Трейманис показал африканцу средний палец.

Видео и стоп-кадры трансляции были растиражированы СМИ и в соцсетях, и латвийский судья был обвинен в расизме.

Скандал поутих после того, как Трейманис опубликовал объяснение своего жеста на своей странице в Facebook:

«Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры. В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это по правилам футбола нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он тоже не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем – его партнерам и тренерам – стало ясно, за что показана красная карточка.

Таким образом я показал, что он натворил. Не нужно выхватывать одну деталь из целого, нужно посмотреть весь эпизод. Бывает, что из белого делают черное и наоборот».

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