«Интер» надеется продлить аренду Санчеса еще на год

По информации Calcio Mercato, руководство «Интера» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед», чтобы продлить аренду 31-летнего нападающего еще на один сезон.
Добавим, что Санчес провел в составе «Интера» всего 15 матчей с тех пор, как присоединился к миланскому клубу в августе прошлого года, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.
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