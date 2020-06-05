«Интер» надеется продлить аренду Санчеса еще на год Чилийский вингер Алексис Санчес, выступающий на правах аренды за «Интер», может продолжить выступать за итальянский клуб после окончания сезона.

По информации Calcio Mercato, руководство «Интера» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед», чтобы продлить аренду 31-летнего нападающего еще на один сезон.

Добавим, что Санчес провел в составе «Интера» всего 15 матчей с тех пор, как присоединился к миланскому клубу в августе прошлого года, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.