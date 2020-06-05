«Енисей» объявил о назначении Тарханова на пост главного тренера клуба - Советский спорт
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05 июня 2020 13:17Футбол

«Енисей» объявил о назначении Тарханова на пост главного тренера клуба

Александр Тарханов в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера «Енисея».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск.

«Максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК «Енисей» в ближайшем сезоне», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте клуба в инстаграм.

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Публикация от FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey)

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