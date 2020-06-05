«Енисей» объявил о назначении Тарханова на пост главного тренера клуба Александр Тарханов в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера «Енисея».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск. «Максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК «Енисей» в ближайшем сезоне», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте клуба в инстаграм. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey) 5 Июн 2020 в 2:38 PDT