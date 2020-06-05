В «Мордовии» на контракте остался один игрок

По информации «Матч ТВ», на контракте в саранском клубе числится только 18-летний полузащитник Николай Бояркин.
Напомним, что на момент досрочного завершения чемпионата «Мордовия» с 19 очками после 27 туров занимала последнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ, но сможет продолжить выступление в первом дивизионе при условии получения лицензии.
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