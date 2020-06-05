В «Мордовии» на контракте остался один игрок Участие «Мордовии» в новом сезоне первенства ФНЛ остается под вопросом.

По информации «Матч ТВ», на контракте в саранском клубе числится только 18-летний полузащитник Николай Бояркин.

Напомним, что на момент досрочного завершения чемпионата «Мордовия» с 19 очками после 27 туров занимала последнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ, но сможет продолжить выступление в первом дивизионе при условии получения лицензии.