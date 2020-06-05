Михаэль Баллак: «Байеру» важно финишировать в четверке, чтобы сохранить Хаверца Бывший полузащитник «Байера» Михаэль Баллак оценил шансы леверкузенского клуба удержать в составе полузащитника Кая Хаверца.

- Для него будет важно всегда играть в Лиге чемпионов, чтобы иметь возможность соревноваться с лучшими. Поэтому для «Байера» будет важно занять четвертое место, - цитирует Баллака Sport 1.

Напомним, что в трансфере 20-летнего атакующего полузащитника заинтересованы «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».