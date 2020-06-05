Игроков дортмундской «Боруссии» Санчо и Аканджи оштрафовали за стрижку во время карантина - Советский спорт
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05 июня 2020 19:19ФутболШарафудинов Виктор

Игроков дортмундской «Боруссии» Санчо и Аканджи оштрафовали за стрижку во время карантина

Футболисты сами опубликовали фото с парикмахерами в соцсетях.

Официальный сайт Немецкой футбольной лиги (DFL) сообщил о том, что двое игроков дортмундской «Боруссии» английский нападающий Джейдон Санчо и швейцарский защитник Мануэль Аканджи должны будут выплатить денежные штрафы за нарушение карантинных правил.

Санчо и Аканджи нарушили рекомендации властей и министерства здравоохранения Германии, пригласив парикмахеров для стрижки на дому. Соответствующие фотографии оба игрока дортмундской «Боруссии» опубликовали на дому, и на них видно, что парикмахеры работали без масок и перчаток.

Суммы штрафов DFL не раскрыла, но сообщила, что у обоих нарушителей медицинского регламента есть возможность подать апелляцию в течение пяти дней.

После 29 туров «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, на 7 очков отставая от «Баварии». Завтра 6 июня дортмундская команда сыграет дома с «Гертой».

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