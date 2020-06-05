Бабаев рассказал, откуда берутся слухи о возможных трансферах ЦСКА После 22 туров армейцы занимают пятое место в РПЛ.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как в различных СМИ появляются трансферные слухи об интересе клубов к различным футболистам.

«Сейчас все автоматизировано, – цитирует Бабаева Bobsoccer. – Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах – матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке. Хотя это происходит всего лишь в рамках повседневной работы селекционного отдела.

Если селекционер просмотрел игровые показатели футболиста, это вовсе не означает, что клуб им предметно интересуется, не так ли? Вот так и появляются «новости» об интересе нашего клуба к ряду игроков».

В последнее время СМИ сообщали об интересе ЦСКА к форварду аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу, полузащитнику загребского «Динамо» Арияну Адеми, а также к нападающему «Бешикташа» Кайлу Ларину.

20 июня в первом матче после 3-месячной паузы армейцы примут лидера чемпионата «Зенит».