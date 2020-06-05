«Смолевичи» разгромили «Городею», одержав первую победу в нынешнем году

В чемпионате Белоруссии стартовал 12-й тур. Матч «Смолевичи» – «Городея» завершился со счетом 4:1.
Евгений Барсуков открыл счет на 16-й минуте, на 36-й отличился забил Алексей Вакулич, а на 47-й защитник гостей Кирилл Павлючек срезал мяч в свои ворота.
На 72-й сербский полузащитник «Городеи» Лазар Сайчис «размочил» счет, но на 88-й хозяева добились крупного перевеса стараниями Анатолия Макарова.
«Смолевичи» одержали первую победу в официальном матче в 2020 году. В 10 первых встречах чемпионата команда из Минской области 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
«Городея» занимает 14-е место, имея 12 очков, а «Смолевичи» с 7 очками находятся на предпоследней 15-й строчке турнирной таблицы.
12 июня «Городея» примет «Слуцк», а 13 июня состоится матч «Неман» – «Смолевичи».
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