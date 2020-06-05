Шевченко собирается остаться в сборной Украины еще на два с половиной года Нынешнее соглашение главного тренера сине-желтых с Украинской ассоциацией футбола заканчивается в июле.

В воскресенье 7 июня на конгрессе УАФ во Львове главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подпишет новый контракт с украинской ассоциацией. Об этом сообщает Sport.ua

Нынешнее соглашение Шевченко с УАФ было рассчитано до конца Евро-2020, однако чемпионат Европы был перенесен на лето следующего года из-за пандемии коронавируса. Украинцы сыграют в одной группе со сборными Голландии и Австрии, а также с одним из победителей плей-офф.

Предполагается, что новый контракт тренера будет рассчитан до завершения чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» тренирует украинскую сборную с 2016 года. Ранее Шевченко нигде в качестве тренера не работал.