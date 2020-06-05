Нижич, Богосавац и Роши приступили к тренировкам с остальными футболистами «Ахмата» Легионеры грозненского клуба прошли карантин после возвращения в Россию.

Пресс-служба «Ахмата» на официальной странице клуба в твиттере сообщила о том, что хорват Зоран Нижич, серб Мирослав Богосавац и албанец Одисе Роши приступили к тренировкам вместе с командой Игоря Шалимова.

«Зоран Нижич, Мирослав Богосавац и Одисе Роши приступили к тренировкам после выхода из карантина. Иностранные легионеры вернулись в клуб в ночь на 21 мая и 14 дней находились на карантине», – сказано в сообщении.

После 22 туров «Ахмат» занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков. В первом матче после трехмесячной паузы грозненцы 19 июня встретятся в гостях со своим соседом по таблице «Крыльями Советов». У самарской команды 22 очка.