Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии

Журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщает о том, что московский «Локомотив» близок к оформлению трансфера 31-летнего полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя из римского «Лацио».
Ди Марцио утверждает, что переговоры представителей железнодорожников со спортивным директором римлян Игли Таре находятся на заключительной стадии. Бадель завершит сезон-2019/20 в «Фиорентине», за которую выступает на правах аренды, но затем отправится в Россию.
Хорват перешел в «Лацио» из флорентийского клуба в августе 2018 года, однако провел в итальянской столице лишь один сезон, отметившись одним забитым мячом в 26 матчах в составе «Лацио». Возможности опорного полузащитника не убедили главного тренера римлян Симоне Индзаги, и перед стартом нынешнего сезона Баделя вернули «Фиорентине», оформив арендный договор за компенсацию в 700 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол.
Чемпионат Италии возобновится 19 июня. Заключительный 38-й тур запланирован на 2 августа.
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