Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии Появилась новая информация о переговорах московского клуба с «Лацио».

Журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщает о том, что московский «Локомотив» близок к оформлению трансфера 31-летнего полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя из римского «Лацио».

Ди Марцио утверждает, что переговоры представителей железнодорожников со спортивным директором римлян Игли Таре находятся на заключительной стадии. Бадель завершит сезон-2019/20 в «Фиорентине», за которую выступает на правах аренды, но затем отправится в Россию.

Хорват перешел в «Лацио» из флорентийского клуба в августе 2018 года, однако провел в итальянской столице лишь один сезон, отметившись одним забитым мячом в 26 матчах в составе «Лацио». Возможности опорного полузащитника не убедили главного тренера римлян Симоне Индзаги, и перед стартом нынешнего сезона Баделя вернули «Фиорентине», оформив арендный договор за компенсацию в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол.

Чемпионат Италии возобновится 19 июня. Заключительный 38-й тур запланирован на 2 августа.