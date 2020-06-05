Федерация футбола Италии одобрила правило пяти замен Нововведение ФИФА будет действовать до конца сезона.

Федерация футбола Италии на своем официальном сайте сообщила о том, что одобрила увеличение количества замен с трех до пяти во всех национальных соревнованиях.

Нововведение будет действовать до конца сезона-2019/20. Каждая из команд имеет право трижды прерывать игру для проведения замен. В ситуациях, когда соперники будут проводить замены одновременно, будет считаться, что одну из трех возможностей использовали обе команды.

С 16 мая правило пяти замен успешно применяют в чемпионате Германии.

Рестарт итальянского сезона намечен на 12 июня, когда в ответном полуфинале Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Милан».