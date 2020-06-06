Источник: «Локомотив» предлагает «Лацио» 3,5 миллиона евро за Баделя В нынешнем сезоне 31-летний хорватский полузащитник выступает за «Фиорентину» на правах аренды.

Журналист и эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил подробности переговоров московского «Локомотива» с римским «Лацио» о переходе опорного полузащитника сборной Хорватии Милана Баделя.

Железнодорожники готовы заплатить за трансфер 3,5 миллиона евро, а также предлагают футболисту контракт на три года.

Хорват перешел в «Лацио» из «Фиорентины» в августе 2018 года, однако провел в итальянской столице лишь один сезон, отметившись одним забитым мячом в 26 матчах . Возможности опорного полузащитника не убедили главного тренера римлян Симоне Индзаги, и перед стартом нынешнего сезона Баделя вернули флорентийскому клубу, оформив арендный договор за компенсацию в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол.