«Брешиа» разорвала контракт с Балотелли

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство «Брешии» разорвало контракт с 29-летним нападающим Марио Балотелли после того, как футболист пропустил несколько тренировочных занятий команды Диего Лопеса.
Прекращение действия трудового соглашения согласовано с адвокатами Балотелли. В августе прошлого года Марио подписал контракт с «Брешией» до 30 июня 2022-го, но в нем был пункт о досрочном разрыве в случае вылета клуба в серию B.
После 26 неполных туров «Брешиа» занимает последнее место в чемпионате, набрав 16 очков и одержав лишь 4 победы. От занимающей спасительную 17-ю строчку «Дженоа» главный аутсайдер нынешнего сезона отстает на 9 очков.
Рестарт итальянского чемпионата намечен на 19 июня.
Балотелли перешел в «Брешию» из французского «Марселя» в качестве свободного агента. За команду из Ломбардии Марио забил 5 голов в 19 матчах серии А.
Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250 «Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе. 04.06.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег «Отец родной»! Брагин официально возглавил сборную Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен 64-летний Валерий Брагин. В молодежке его заменит Игорь Ларионов, которому в декабре исполнится 60. 05.06.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав Уникальный эксперимент ФХР: сумеют ли Брагин и Ларионов обмануть природу? Виталий Славин – о новых главных тренерах первой и молодежной сборных России. 05.06.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия Миллиардер из трущоб. Как доходы Роналду пробили отметку с девятью нулями Нападающий «Ювентуса» стал первым долларовым миллиардером в истории футбола. 05.06.2020 17:00 Футбол Сергеев Иван «Артемий, а с голосованием по Конституции что делать?» Панарин прояснил свою гражданскую позицию Российский хоккеист клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил своим критикам в инстаграме, спровоцировав новую дискуссию. 05.06.2020 22:30 Хоккей Сергеев Иван Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай