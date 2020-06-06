«Брешиа» разорвала контракт с Балотелли Бывший нападающий сборной Италии провел в команде лишь один неполный сезон.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство «Брешии» разорвало контракт с 29-летним нападающим Марио Балотелли после того, как футболист пропустил несколько тренировочных занятий команды Диего Лопеса.

Прекращение действия трудового соглашения согласовано с адвокатами Балотелли. В августе прошлого года Марио подписал контракт с «Брешией» до 30 июня 2022-го, но в нем был пункт о досрочном разрыве в случае вылета клуба в серию B.

После 26 неполных туров «Брешиа» занимает последнее место в чемпионате, набрав 16 очков и одержав лишь 4 победы. От занимающей спасительную 17-ю строчку «Дженоа» главный аутсайдер нынешнего сезона отстает на 9 очков.

Рестарт итальянского чемпионата намечен на 19 июня.

Балотелли перешел в «Брешию» из французского «Марселя» в качестве свободного агента. За команду из Ломбардии Марио забил 5 голов в 19 матчах серии А.