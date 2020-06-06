Три клуба, выступавшие в ПФЛ, получили одобрение комиссии ФНЛ на получение лицензии На повышение в классе претендует астраханский «Волгарь», брянское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

Официальный сайт Футбольной национальной лиги сообщает, что еще шесть клубов получили одобрение экспертной комиссии ФНЛ на получение лицензии РФС 2, которая дает право на выступление в первом дивизионе.

Вот, что было сказано в сообщении:

«В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичного «Торпедо», «Спартака-2» и «Текстильщика» (Иваново), а также трех победителей групп ПФЛ – астраханского «Волгаря», брянского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии».

Следующее заседание экспертной комиссии намечено на 11 июня.

Ранее положительные заключения получили красноярский «Енисей», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск», воронежский «Факел», «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области, томская «Томь», московское «Чертаново» и калининградская «Балтика».