Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах Чешский полузащитник «Спартака» рассказал о подготовке к рестарту чемпионата.

Алекс Крал в интервью для официального сайта московского «Спартака» поделился впечатлениями от возобновления тренировочного процесса.

«Ожидания самые оптимистичные, – заявил Крал. – Мы закончили мартовский отрезок на хорошей ноте, у нас было несколько хороших побед, и я думаю, дальше мы будем продолжать такими же темпами.

Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы. Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах, но я думаю, что все это пойдет на пользу.

Думаю, что нахожусь в хорошей форме, потому что все это время не сидел без дела, работал, как и другие игроки, поддерживал форму, и все это шло в копилку».

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место, набрав 28 очков. 20 июня в первом матче после 3-месячной паузы красно-белые сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».

22-летний опорный полузащитник Крал в нынешнем сезоне провел 12 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.