Гол россиянина Сердюка спас «Слуцк» от поражения в матче против «Торпедо»

Игра белорусской высшей лиги «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ» завершилась со счетом 1:1.
Гости из Жодино открыли счет на 70-й минуте. Валерий Горбачик нанес точный удар головой после навеса бразильца Габриэла Рамоса.
Отыгрался «Слуцк» на первой минуте компенсированного времени (90+1). Гол забил российский нападающий Артем Сердюк.
Безвыигрышная серия «Слуцка» длится 5 туров (2 ничьи и 3 поражения). Команда из Минской области занимает пятое место, набрав 18 очков.
«Торпедо-БелАЗ» находится на второй строчке турнирной таблицы, имея 22 очка. У лидера чемпионата БАТЭ 25 очков. Завтра 7 июня команда из Борисова сыграет в гостях с «Витебском».
12 июня «Слуцк» сыграет в гостях с «Городей», а 13 июня «Торпедо» примет «Динамо-Брест».
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