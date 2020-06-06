«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной» Футболисты «Шахтера» одержали победу над «Десной» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Украины со счетом 3:2.

В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).

Отметим, что на 24-й минуте Марлос не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Шахтер» набрал 65 очков и продолжает лидировать у турнирной таблице УПЛ, «Десна» с 46 очками занимает четвертое место.