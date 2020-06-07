Агент Сауля прокомментировал слухи о договоренности с «МЮ»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, исключил уход игрока в ближайшее время.
По его словам, испанский футболист доволен своим положением в команде и не думает о смене клубной прописки.
«Сауль – талантливый человек. Он знает, что многие клубы хотят подписать с ним контракт, однако, он счастлив в «Атлетико», – цитирует Барнетта Sport Witness.
25-летний полузащитник – воспитанник «Атлетико». Он выступает за первый состав с 2013 года.
В текущем сезоне он провел 37 матчей и забил четыре гола. Его контракт действует до 30 июня 2026 года, а трансферный лист оценивается в 72 млн евро.
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