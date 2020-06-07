Кристиано Джинтоли: «Наполи» пойдет вперед, с Миликом или без него Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли сообщил, что клуб готов продать нападающего Аркадиуша Милика, если тот откажется подписать новое соглашение.

- У нас есть желание пересмотреть его контракт, поэтому мы разговариваем с его агентами. Цель состоит в том, чтобы разрешить ситуацию, так или иначе. Если он не хочет оставаться, мы будем вынуждены выставить его на трансферный рынок. Игроки могут оставаться, пока они делают это с правильным менталитетом. «Наполи» пойдет вперед, с Миликом или без него, - цитирует Джинтоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что в переходе Милика заинтересован «Ювентус». Чтобы избежать усиления соперника по серии А, неаполитанская команда предложила английским клубам купить форварда по сниженной цене.

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 109 матчей и записал на свой счет 46 забитых мячей и пять голевых передач.