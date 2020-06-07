«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче

Счет в матче на 50-й минуте открыл нападающий «Динамо» Кирилл Панченко На 76-й минуте «Локомотив» восстановил равновесие благодаря автоголу защитника бело-голубых Владимира Рыкова.
Отметим, что на 31-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти, а на 56-й - красную карточку получил форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи.
Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.
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