«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче - Советский спорт
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07 июня 2020 19:03Футбол

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче

Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Динамо» (1:1) в товарищеском матче.

Счет в матче на 50-й минуте открыл нападающий «Динамо» Кирилл Панченко На 76-й минуте «Локомотив» восстановил равновесие благодаря автоголу защитника бело-голубых Владимира Рыкова.

Отметим, что на 31-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти, а на 56-й - красную карточку получил форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.

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