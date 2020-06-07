Божович провел первую тренировку с «Крыльями Советов» после карантина Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович провел первую тренировку с командой после двухнедельного карантина.

«Продолжаем подготовку в любую погоду. Теперь в полном составе - двухнедельный карантин Миодрага Божовича, Войо Чалова, Милорада Байовича, игроков Дениса Поповича, Паула Антона и Деяна Радонича завершен», - говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.

Напомним, что иностранные игроки и тренеры команды вернулись в расположение «Крыльев Советов» в конце мая.

Добавим, что первый матч после возобновления чемпионата «Крылья Советов» проведут 19 июня против «Ахмата».