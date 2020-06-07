Божович провел первую тренировку с «Крыльями Советов» после карантина

«Продолжаем подготовку в любую погоду. Теперь в полном составе - двухнедельный карантин Миодрага Божовича, Войо Чалова, Милорада Байовича, игроков Дениса Поповича, Паула Антона и Деяна Радонича завершен», - говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.
Напомним, что иностранные игроки и тренеры команды вернулись в расположение «Крыльев Советов» в конце мая.
Добавим, что первый матч после возобновления чемпионата «Крылья Советов» проведут 19 июня против «Ахмата».
Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома Тренд нашего околоспортивного хит-парада сохранился – в нем стало больше хоккейных людей. И больше политики. 06.06.2020 16:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий Станет ли Вагнер Лав Ивановичем? Блудные сыновья российского футбола 35-летний бразильский нападающий может очередной раз, спустя семь лет, продолжить карьеру в ЦСКА. Вспоминаем случаи, когда легионеры возвращались в Россию после длительного отсутствия. 06.06.2020 11:30 Футбол Сергеев Иван «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:30 Фигурное катание Григорьевская Юлия «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной. 07.06.2020 19:11 Теннис Григорьевская Юлия У Левандовски – 30 голов, у Мюллера – 20 передач. «Бавария» уничтожила «Байер» (видео) Мюнхенский клуб сделал очередной уверенный шаг к восьмому подряд чемпионству. 06.06.2020 19:00 Футбол Сергеев Иван Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей «Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий