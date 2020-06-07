«ПСЖ» договорился о контракте с Милинковичем-Савичем Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич согласовал с «ПСЖ» условия личного контракта.

По информации Le10 Sport, «ПСЖ» договорился об условиях личного контракта с 25-летним полузащитником «Лацио».

Как отмечает издание, теперь «ПСЖ» предстоят сложные переговоры с «Лацио» о сумме трансфера полузащитника сборной Сербии. Ранее чемпионы Франции уже сделали римскому клубу первое предложение о покупке хавбека за 60 миллионов евро. Однако «римляне» потребовали от французского клуба увеличить сумму до 80 миллионов.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.