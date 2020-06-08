Станислав Черчесов: Стадион в Петербурге – гордость футбольной России Арену построили в 2016 году.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о домашнем стадионе «Зенита», отметив, что арена соответствует самым высоком стандартам.

«Я бы поставил петербургский стадион в один ряд с такими аренами, как наши «Лужники», как лондонский «Уэмбли», стадионы в Мюнхене и Амстердаме. Стадион в Петербурге – гордость футбольной России.

Я никогда не играл за «Зенит» и не тренировал его, так что мне трудно проникнуться тем, как болеют за эту команду. Зато я ощущал на себе, как болеют против соперников «Зенита». Болельщики – 12-й игрок питерцев, это очевидно», – приводит слова Черчесова «Деловой Петербург».

Добавим, что в 2018 году стадион «Зенита» принял матчи чемпионата мира. По официальной информации, максимальное количество зрителей, посетивших игру во время турнира, – 64 тысячи 468 человек.