Тальяфико, которым интересовался «Зенит», может перейти в «Барселону» Ранее сообщалось, что чемпион РПЛ предложил за игрока 15 млн евро.

«Барселона» собирается приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает A Bola, каталонский клуб хочет включить в сделку испанского защитника Хуниора Фирпо, чтобы сбить ценник на футболиста «нерадзурри».

Таким образом, сине-гранатовым также предстоит найти нового игрока в линию обороны. Отмечается, что «Барса» уже составила список потенциальных новичков, куда вошел защитник «Аякса» Николас Тальяфико.

Также клуб рассматривает полузащитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейру, защитника «ПСЖ» Хуана Берната, Первиса Эступиньяна из «Осасуны» и Анхелиньо, который принадлежит «Манчестер Сити».

Добавим, что чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня.