Тальяфико, которым интересовался «Зенит», может перейти в «Барселону»

«Барселона» собирается приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает A Bola, каталонский клуб хочет включить в сделку испанского защитника Хуниора Фирпо, чтобы сбить ценник на футболиста «нерадзурри».
Таким образом, сине-гранатовым также предстоит найти нового игрока в линию обороны. Отмечается, что «Барса» уже составила список потенциальных новичков, куда вошел защитник «Аякса» Николас Тальяфико.
Также клуб рассматривает полузащитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейру, защитника «ПСЖ» Хуана Берната, Первиса Эступиньяна из «Осасуны» и Анхелиньо, который принадлежит «Манчестер Сити».
Добавим, что чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня.
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Александра Трусова: На высоком каблуке хожу только на банкет Двукратная победительница юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию вышла в прямой эфир инстаграма Марии Командной со сборов в Кисловодске. 01.06.2020 22:00 Фигурное катание Григорьевская Юлия Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег С НХЛ или с КХЛ? Как России проще победить в Пекине-2022 До Олимпиады-2022 остается меньше двух лет. «Советский спорт» задался вопросом: какой вариант турнира нам выгоден в плане достижения результата – с энхаэловцами или без них? 08.06.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250 «Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе. 04.06.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей Почему НХЛ нам в подметки не годится. Легко доказывается на цифрах от 20 до 11 Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин продолжает изучать рейтинги. 07.06.2020 23:00 Хоккей Славин Виталий Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия «Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной. 07.06.2020 19:00 Теннис Григорьевская Юлия «Будто в яму упал». 15 футболистов российского чемпионата переболели коронавирусом, шестеро лечатся Приводим обновленную статистику заражений COVID-19 среди игроков РПЛ-2019/20. 08.06.2020 10:00 Футбол Сергеев Иван