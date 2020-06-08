Собянин отменил самоизоляцию, разрешил посещение спортивных мероприятий и работу фитнес-клубов Ограничительные меры были введены из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о трех этапах снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, и возвращению города к нормальной жизни.

Так, с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. К работе могут вернуться парикхмахерские и салоны красоты.

С 16 июня открываются музеи, выставки и зоопарки. Также разрешено посещение спортивных мероприятий при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня отменяются ограничения на работу спортиндустрии: фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов. Кроме того, снимается запрет на использование элементов общественной инфраструктуры, что позволит любителям спорта использовать уличные тренажеры.

При этом в заявлении мэра говорится, что организации, возобновляющие работу, обязаны соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором и органами власти Москвы.

Напомним, с начала пандемии в Москве зарегистрировано более 197 тысяч зараженных коронавирусом. На сегодняшний день выздоровели 104 347 человек, скончались 2970 человек.

Добавим, что самоизоляция в Москве была введена 30 марта, а пропускной режим действовал с 15 апреля.