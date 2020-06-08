Джордан Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки Шведский нападающий Джордан Ларссон рассказал о готовности команды вк возобновлению чемпионата.

- Чувствую себя хорошо, конечно, готов еще не на 100 процентов, но играть уже могу и с нетерпением жду возобновления сезона. Я счастлив, что футбол возвращается, каждый из нас хочет играть, а пауза была слишком долгой. Впереди восемь туров чемпионата, мы постараемся попасть в еврокубки и будем биться за «Спартак» изо всех сил, - рассказал Ларссон в интервью пресс-лужбе красно-белых.

Отметим, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак», занимающий на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице, проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет тульский «Арсенал».