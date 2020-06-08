Джордан Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки
Шведский нападающий Джордан Ларссон рассказал о готовности команды вк возобновлению чемпионата.
- Чувствую себя хорошо, конечно, готов еще не на 100 процентов, но играть уже могу и с нетерпением жду возобновления сезона. Я счастлив, что футбол возвращается, каждый из нас хочет играть, а пауза была слишком долгой. Впереди восемь туров чемпионата, мы постараемся попасть в еврокубки и будем биться за «Спартак» изо всех сил, - рассказал Ларссон в интервью пресс-лужбе красно-белых.
Отметим, что первый матч после возобновления чемпионата «Спартак», занимающий на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице, проведет 20 июня. Соперником красно-белых станет тульский «Арсенал».
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко«Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть.28.05.2020 11:00ММАУсачев Владислав
«Будто в яму упал». 15 футболистов российского чемпионата переболели коронавирусом, шестеро лечатсяПриводим обновленную статистику заражений COVID-19 среди игроков РПЛ-2019/20.08.06.2020 10:00ФутболСергеев Иван
«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00БиатлонТигай Лев
«Краснодар» нацелен на бразильца в два раза моложе Вагнера и в пять раз его дороже. Трансферы РПЛЛетнее трансферное окно в российском чемпионате откроется 26 июля, но уже сейчас готовится масса интересных сделок. Представляем обзор главных слухов.08.06.2020 14:00ФутболЗибрак Артем
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с РыловымПродолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах.24.05.2020 17:00Фигурное катаниеТигай Лев
Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео)Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана.31.05.2020 08:00ММАВащенко Сергей
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия…Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе.22.05.2020 21:30ТеннисГригорьевская Юлия
«8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов»В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.06.06.2020 21:30Фигурное катаниеСергеев Иван
Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменкаДвукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной.07.06.2020 19:00ТеннисГригорьевская Юлия
«Езжу по Таллину на «Хаммере», как офицер НАТО». Валерий Овчинников – о жизни и пандемии в ЭстонииЭкс-тренер футбольного нижегородского «Локомотива», а ныне пенсионер давно живет в Таллине. 08.06.2020 10:00ФутболВолохов Юрий