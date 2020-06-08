Щенников сломал кисть и перенес операцию В понедельник защитник ЦСКА Георгий Щенников перенес операцию в одной из московских клиник .

Как сообщает пресс-служба армейцев, во время пятничной тренировки игрок обороны получил травму - перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением.

Отмечается, что о сроках возвращения Щенникова в общую группу на данный момент неизвестно.

Добавим, что Щенников в нынешнем сезоне провел четыре матча за команду.