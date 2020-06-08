Врач «Динамо»: Болезнь Евгеньева протекала бессимптомно Врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о самочувствии переболевшего коронавирусом защитника команды Романа Евгеньева.

- К счастью для него самого, болезнь протекала бессимптомно. Рому ничего не беспокоило, температура оставалась в норме, - цитирует Родионова RT.

Ранее Родионов сообщил, что в мазках Евгеньева от 6 июня РНК вируса не обнаружено, а также на снимке КТ легких от 7 июня никаких изменений нет.

Напомним, что Евгеньев в нынешнем сезоне провел 12 матчей за «Динамо», записав на свой счет одну голевую передачу и заработав три желтые карточки.