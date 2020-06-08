Хаджикадунич возобновил тренировки с «Ростовом» Швед прошел обязательный карантин после возвращения в Россию.

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич приступил к тренировкам вместе с командой, сообщает официальный твиттер клуба.

21-летний швед прошел обязательный двухнедельный карантин после возвращения в Россию, во время которого занимался по индивидуальной программе.

Деннис Хаджикадунич тренируется с командой 💪🏻



Защитник Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой.



Напомним, после возвращения из Швеции футболист прошел двухнедельный карантин. Все это время Хаджикадунич занимался по индивидуальной программе. #МыРостов pic.twitter.com/QxLZdHOyYs — Football Club Rostov (@rostovfc) June 8, 2020

В нынешнем сезоне Хаджикадунич, выступающий за «Ростов» с лета 2018 года, провел 13 матчей, в том числе 11 – в премьер-лиге.

Отметим, что «Ростов» возобновил тренировки на поле с 3 июня.

После 22 туров команда набрала 38 очков и занимает четвертое место в премьер-лиге. В первом туре после возобновления чемпионата 19 июня желто-синие сыграют в гостях с «Сочи».