Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений заразиться коронавирусом Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард столкнулся с перспективой остаться без полузащитника Н'Голо Канте.

По информации ESPN, «Челси» активизировал свою подготовку к возобновлению чемпионата, организовав двустороннюю игру на «Стэмфорд Бридж». При этом Канте было дано разрешение пропустить эту встречу, поскольку он продолжает выражать беспокойство по поводу своей безопасности, связанной пандемией коронавируса.

Отмечается, что 29-летний хавбек регулярно посещал тренировочную базу клуба, но только для того, чтобы следовать индивидуальной программе, и не принимал участия в групповых занятиях.

Напомним, что накануне чемпионата мира по футболу 2018 года старший брат Канте Ниама умер от сердечного приступа. За несколько месяцев до этого сам Н’Голо потерял сознание на одной из тренировок «Челси».

Отметим, что чемпионат Англии надеются возобновить в середине июня. «Челси» после 29 туров занимает четвертое место, набрав 48 очков. В нынешнем сезоне Канте сыграл в АПЛ 18 матчей, забив 3 мяча.