Юрий Газзаев: Мастерство у таких игроков, как Лав, никуда не девается

- Думаю, что такому футболисту легко входить в любую команду и, скажем, ему будет комфортно играть с Чаловым и обслуживать его. И полузащитникам будет удобно взаимодействовать с Лавом., - цитирует Газзаева «РИА Новости».
Ранее стало известно, что 35-летний форвард разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии.
В воскресенье комментатор Нобель Арустамян сообщил, что официально о переходе бразильского форварда в ЦСКА будет объявлено в понедельник. Однако позже Telegram-канал SILA International Lawyers сообщил, что РФС подготовил поправки в регламент по статусу и переходам футболистов, которые не позволят нападающему перейти в ЦСКА до начала следующего сезона.
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