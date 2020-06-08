Юрий Газзаев: Мастерство у таких игроков, как Лав, никуда не девается Бывший наставник «Крыльев Советов» Юрий Газзаев поделился мнением о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА.

- Думаю, что такому футболисту легко входить в любую команду и, скажем, ему будет комфортно играть с Чаловым и обслуживать его. И полузащитникам будет удобно взаимодействовать с Лавом., - цитирует Газзаева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что 35-летний форвард разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии.

В воскресенье комментатор Нобель Арустамян сообщил, что официально о переходе бразильского форварда в ЦСКА будет объявлено в понедельник. Однако позже Telegram-канал SILA International Lawyers сообщил, что РФС подготовил поправки в регламент по статусу и переходам футболистов, которые не позволят нападающему перейти в ЦСКА до начала следующего сезона.