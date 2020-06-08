Савин заявил, что может закрыть канал «Красава» Блогер и бывший футболист Евгений Савин заявил, что может закрыть свой канал в YouTube.

В интервью YouTube-каналу «ЧестнОК», Савин признался, что готов закрыть канал, если в его формате не появится разнообразия, к которому он стремится.

«Хочется делать, поднимать не только веселье, но и проблемы. Но если везде будут стопить, если везде люди будут бояться или что-то еще. Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, я не Счетная палата, перед которыми двери всех клубов открыты.

Я делаю все, что в моих силах. Но если людям это не надо, если все меня будут блочить везде, то и смысла в канале «Красава» не будет вообще», - сказал Савин.

Отметим, что на данный момент на канал «Красава» подписано 985 тысяч человек.