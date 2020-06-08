Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА под угрозой срыва

ЦСКА может отказаться от подписания контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, руководители клуба из госкорпорации ВЭБ.РФ не видят смысла вкладывать немалые по нынешним меркам деньги в 35-летнего бразильца.

Напомним, Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», что позволяет ЦСКА подписать его бесплатно, однако зарплата игрока в России может составить от 500 до 800 тысяч евро. Кроме того, форварду обещан подписной бонус и премиальные за игровые показатели.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004-2009, 2010-2012 и 2013 годах. В 259 матчах на его счету 124 гола и 53 результативные передачи. Отметим, что бразилец является самым результативным легионером в истории РПЛ.

Добавим, что в случае подписания контракта с ЦСКА Вагнер Лав сможет начать играть за команду только со старта следующего сезона.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявит о переходе своего бывшего игрока в понедельник.