Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА под угрозой срыва

ЦСКА может отказаться от подписания контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
По информации источника, руководители клуба из госкорпорации ВЭБ.РФ не видят смысла вкладывать немалые по нынешним меркам деньги в 35-летнего бразильца.
Напомним, Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», что позволяет ЦСКА подписать его бесплатно, однако зарплата игрока в России может составить от 500 до 800 тысяч евро. Кроме того, форварду обещан подписной бонус и премиальные за игровые показатели.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004-2009, 2010-2012 и 2013 годах. В 259 матчах на его счету 124 гола и 53 результативные передачи. Отметим, что бразилец является самым результативным легионером в истории РПЛ.
Добавим, что в случае подписания контракта с ЦСКА Вагнер Лав сможет начать играть за команду только со старта следующего сезона.
Ранее сообщалось, что ЦСКА объявит о переходе своего бывшего игрока в понедельник.
С НХЛ или с КХЛ? Как России проще победить в Пекине-2022 До Олимпиады-2022 остается меньше двух лет. «Советский спорт» задался вопросом: какой формат турнира выгоднее российским хоккеистам для достижения результата – с энхаэловцами или без? 08.06.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав Данни: После победы «Зенита» над «МЮ» Роналду услышал от меня пару шуток Бывший капитан команды из Санкт-Петербурга поделился в эфире клубного ТВ воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА 2008 года. 08.06.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:30 Теннис Мысин Николай «Краснодар» нацелен на бразильца в два раза моложе Вагнера и в пять раз его дороже. Трансферы РПЛ Летнее трансферное окно в российском чемпионате откроется 26 июля, но уже сейчас готовится масса интересных сделок. Представляем обзор главных слухов. 08.06.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей «8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов» В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. 06.06.2020 21:30 Фигурное катание Сергеев Иван Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Алексей Сафонов: Это Кокорин мог бы доиграть сезон за «Зенит». А Вагнера заявить не получится Футбольный агент объяснил, почему Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА до конца нынешнего сезона РПЛ. 08.06.2020 15:00 Футбол Григорьевская Юлия