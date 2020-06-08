«Химки» начали подготовку к полуфиналу Кубка России В понедельник футболисты «Химок» приступили к подготовке к полуфинальному матчу Кубка России, в котором подмосковная команда встретится с победителем пары «Шинник» - «Урал».

«Игрокам объявили: «Готовимся к Кубку. Все вопросы решаются. Не читайте СМИ», - цитирует «Матч ТВ» источник в команде. Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» сменят юридическое лицо, став частной структурой.