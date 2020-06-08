«ПСЖ» не будет продлевать контракт с Тиагу Силва Центральный защитник «ПСЖ» Тиагу Силва покинет французский клуб через два месяца.

Как сообщает Get French Football News, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, заявил 35-летнему капитану клуба, что его контракт не будет продлен.

Таким образом, бразилец покинет команду через два месяца, после окончания контракта, продление на несколько месяцев было связано с участием французского клуба в Лиге чемпионов.

Напомним, что Тиагу Силва перешел в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». С тех пор защитник провел 310 матчей за команду, записав на свой счет 17 забитых мячей и пять голевых передач, а также заработав 24 желтые и одну красную карточку.