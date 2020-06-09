«Мы особенные». Президент «Атлетико» уверен, что команда выиграет Лигу чемпионов - Советский спорт
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09 июня 2020 08:16ФутболГичунцев Артур

«Мы особенные». Президент «Атлетико» уверен, что команда выиграет Лигу чемпионов

На стадии 1/8 финала испанский клуб выбил «Ливерпуль», который выиграл трофей в прошлом сезоне.

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высоко оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов.

«Мы особенные. Мы можем выиграть турнир при пустых трибунах. У нас есть все, чтобы одержать победу. Мы хотим попасть в финал и от этого нас отделяют несколько матчей.

Диего Симеоне спокоен, потому что уверен в своей работе», – приводит слова Сересо Goal со ссылкой на Movistar.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть текущий розыгрыш Лиги чемпионов, прерванный из-за пандемии коронавируса. По информации прессы, решающие матчи турнира пройдут в Лиссабоне (Португалия).

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