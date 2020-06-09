«Мы особенные». Президент «Атлетико» уверен, что команда выиграет Лигу чемпионов

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высоко оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов.
«Мы особенные. Мы можем выиграть турнир при пустых трибунах. У нас есть все, чтобы одержать победу. Мы хотим попасть в финал и от этого нас отделяют несколько матчей.
Диего Симеоне спокоен, потому что уверен в своей работе», – приводит слова Сересо Goal со ссылкой на Movistar.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть текущий розыгрыш Лиги чемпионов, прерванный из-за пандемии коронавируса. По информации прессы, решающие матчи турнира пройдут в Лиссабоне (Португалия).
Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет 7 июня полувековой юбилей у олимпионика Андрея Коваленко. 07.06.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав «Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий Никогда такого не было и вот опять: правление СБР утвердило новых тренеров Но не тех, кого утвердило раньше. 27.05.2020 21:00 Биатлон Чикирис Олег Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть I «Советский спорт» составил список лучших молодых игроков не старше 25 лет, которые просто обязаны стать звездами. В их числе – три россиянина. 04.06.2020 16:30 Теннис Мысин Николай Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия «8 минут будет прыгать! Почему так неустойчиво?» Плющенко и Тутберидзе провели «дуэль взглядов» В течение суток группы Тутберидзе и Плющенко показали, как после карантина возобновили тренировки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. 06.06.2020 21:30 Фигурное катание Сергеев Иван Кормье в шоке от нокаута, а Ян получил потенциального соперника (видео) В ночь с субботы на воскресенье в США состоялся турнир UFC 250, главным событием которого стал бой между чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелисией Спенсер. 07.06.2020 08:00 ММА Усачев Владислав Данни: После победы «Зенита» над «МЮ» Роналду услышал от меня пару шуток Бывший капитан команды из Санкт-Петербурга поделился в эфире клубного ТВ воспоминаниями о победе в Суперкубке УЕФА 2008 года. 08.06.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия «Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома Тренд нашего околоспортивного хит-парада сохранился – в нем стало больше хоккейных людей. И больше политики. 06.06.2020 16:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий