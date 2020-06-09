Капитан «Урала»: Без фанатов на стадионе вообще неинтересно и не по кайфу Ранее стало известно, что РПЛ возобновят 19 июня.

Капитан «Урала» Артем Фидлер прокомментировал решение РФС доиграть текущий сезон.

«Я просто не понимаю, с каким настроением сейчас вообще будут выходить на поле иностранцы, которые больше двух месяцев просидели в чужой стране без семей. А теперь еще играть в футбол при практически пустых трибунах. Не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон.

Уверен, наш клуб сделает все возможное, чтобы обеспечить полную безопасность всем зрителям. Мы же играем для болельщиков. А когда ты выходишь на поле при пустых трибунах, то получаются игры, как на сборах.

Это реально очень важно. Без фанатов на стадионе вообще неинтересно и не по кайфу. Нет никакого удовольствия. Раз уже решили играть с 10% зрителей, значит, будем для них отдаваться по полной. Вижу, что сейчас первым возобновили чемпионат Германии, и у них там очень много травм после рестарта. Мы должны прекрасно понимать, что у нас будет такая же ситуация. Понятно, что задача футболистов одна – играть. Пусть играют. Но надо же как-то по-человечески все делать», - цитируют игрока «Известия».

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Что касается «Урала», то в текущем сезоне команда Дмитрия Парфенова занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.

В первом матче после возобновления сезона команда примет на своем поле «Рубин». Встреча состоится 20 июня.