«Интер» начал переговоры с «Атлетико» о трансфере Мораты Испанец выступал под руководством Антонио Конте в лондонском «Челси».

Форвард «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в чемпионат Италии, где он играл за туринский «Ювентус».

Как сообщает Tuttosport, в его услугах заинтересован миланский «Интер», который готовится к отъезду Лаутаро Мартинеса. Отмечается, что «нерадзурри» уже вышли на связь с руководством «матрасников» и обсуждают возможность оформления сделки по окончании сезона.

Напомним, с 1 июля футболист станет игроком «Атлетико» на постоянной основе. Его выкупили у «Челси» за 56 млн евро. В текущем сезоне 27-летний футболист отыграл 32 матча, забил 12 голов и отдал три голевых паса.