СМИ: У «Реала» нет денег на трансфер ван де Бека В его услугах также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Мадридский «Реал» отказался от подписания полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, сообщает Marca.

По информации источника, у клуба нет денег на приглашение игрока, о чем представители «сливочных» сообщили его агенту. Отмечается, что сам футболист хотел перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

Накануне, 8 июня технический директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар сообщил, что на голландца также претендует «Манчестер Юнайтед». Англичане готовы заплатить за его переход 40 млн евро.

Напомним, 23-летний хавбек выступает за первую команду клуба с 2016 года.

В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 44 млн евро.